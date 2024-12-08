Ulaşımda güneş enerjisi ile elektrikli otobüs şarj dönemi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklı elektrikli otobüslerin şarj ihtiyacını karşılamak için çevreci iki Güneş Enerji Santrali (GES) projesini hayata geçirdi. İldem Tramvay Park Sahası’nda kurulum çalışmaları tamamlanan 600 kilowatt kurulu güce ve 1140 güneş paneline sahip GES, devreye alınarak elektrikli otobüsler şarj etmeye başlandı.Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, projeyle ilgili yaptığı açıklamada “Ulaşımda kullanılacak Rüzgâr Enerji Santrali projesine yönelik girişimlerimizin ardından bu kez de bir diğer yenilenebilir ve çevreci enerji olan güneş enerjisini de değerlendirerek hizmete dönüştürüyoruz. Güneşten, rüzgârdan güç alıyor, elektriğimizi üretiyor ve ulaşım alanımızda kullanıyoruz. Kayserili Erciyes’in karını kâra dönüştürdüğü gibi güneşin ısısını da rüzgârın akışını da kâra ve hizmete dönüştürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’nin filosundaki elektrikli otobüslerin şarj ihtiyacını karşılamak üzere yıllık 1 milyon kilowatt saat enerji üretecek İldem Tramvay Park Sahası’ndaki 600 kilowatt kurulu güce ve 1140 güneş paneline sahip Güneş Enerji Santrali’nin devreye alındığını belirtti.

‘2’NCİ GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ YAKINDA TAMAMLANIYOR’

Başkan Büyükkılıç, ayrıca Organize Raylı Sistem Depo ve İşletme Merkezi’nin çatısında yapımı süren bir diğer Güneş Enerji Santrali’nin önümüzdeki haftalarda tamamlanmasının planlandığını ifade etti. 1200 kilowatt kurulu güce ve 2132 güneş paneline sahip olacak bu yeni santral, yılda 2 milyon kilowatt saat enerji üretme kapasitesine sahip olacak ifadelerini kullanan Büyükkılıç,“Her iki proje tamamlandığında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi toplamda yaklaşık 2 megavat kurulu güç ve yıllık 3 milyon kilowatt saat enerji üretim kapasitesine ulaşacak” dedi.

‘DAHA TEMİZ BİR KAYSERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Büyükkılıç, temiz ve yenilenebilir enerji yatırımları ile daha yaşanabilir bir şehir hedeflediklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Şehrimizde sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelerek gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmayı amaçlıyoruz. Devreye aldığımız Güneş Enerji Santralimiz, elektrikli otobüslerimizin enerji ihtiyacını karşılayacak ve çevre dostu ulaşım anlayışımıza büyük katkı sağlayacak. Önümüzdeki haftalarda güneş enerjisi anlamında devreye alacağımız yeni santralimizle birlikte, Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin enerji dönüşümünde önemli bir seviyeye ulaşmış olacağız. Daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kayseri için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.