Üniversiteli Gençler Gazze için yürüyor

İsrail bombardımanları altında can veren 21 bine yakın Filistinlilere destek olmak ve İsrail vahşet ve katliamlarını protesto etmek için Erciyes Üniversitesi öğrenci kulüpleri ortaklaşa bir yürüyüş düzenlediler.

Saat: 12.30 da Erciyes Üniversitesi Merkez camii'nin önünden başlayacak yürüyüş, Marianne Moılu Anfi Tiyatro önünde son bulacak.

Kalem Düşünce Külübü, Zeytin Dalı ve Rehber Gençlik Kulübü tarafından organize edilen yürüyüş, Üniversite hocalarının ve yönetiminin de katılması bekleniyor.