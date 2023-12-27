Üniversiteli Gençler Gazze için yürüyor
Erciyes üniversitesi gençleri, Gazze'de yaşanan insanlık dramını protesto etmek için bugün 12.30-13.00 arasında Kampüs içindeki cami önünden yürüyecekler.
- 27.12.2023 11:40
- Güncelleme: 27.12.2023 11:40
İsrail bombardımanları altında can veren 21 bine yakın Filistinlilere destek olmak ve İsrail vahşet ve katliamlarını protesto etmek için Erciyes Üniversitesi öğrenci kulüpleri ortaklaşa bir yürüyüş düzenlediler.
Saat: 12.30 da Erciyes Üniversitesi Merkez camii'nin önünden başlayacak yürüyüş, Marianne Moılu Anfi Tiyatro önünde son bulacak.
Kalem Düşünce Külübü, Zeytin Dalı ve Rehber Gençlik Kulübü tarafından organize edilen yürüyüş, Üniversite hocalarının ve yönetiminin de katılması bekleniyor.
Haber Merkezi
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