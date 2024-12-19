Uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan operasyon neticesinde 45 gram metamfetamin, 420 gram bonzai, 375 gram kubar esrar, 16 gram kenevir tohum, 3 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Öte yandan konuya ilişkin R.Y. , H.Y. ve A.K isimli şahıslar yakalanarak, İncesu Cumhuriyet Savcısının talimatıyla göz altına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan 3 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı, Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ile uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan operasyon neticesinde; 45 gram metamfetamin, 420 gram bonzai, 375 gram kubar esrar, 16 gram kenevir tohum, 3 adet sentetik hap, 2 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütme el değirmeni, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca,  1 adet tabanca şarjörü, 14 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 5 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 25 adet av tüfeği kartüşü, 8 adet cep telefonu ele geçirildi. 

Öte yandan konuya ilişkin R.Y. , H.Y. ve A.K  isimli şahıslar yakalanarak, İncesu Cumhuriyet Savcısının  talimatıyla göz altına alındı.

Haber Merkezi

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