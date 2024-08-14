Uyuşturucu madde üretilen depoya baskın: 1 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından, uyuşturucu madde üretilen depoya düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, 979 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu madde üretilen depoya baskın: 1 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından, uyuşturucu madde üretilen depoya düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı, 979 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalarla bir depoya operasyon düzenlendi. Yapılan aramada; uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda kimyasal malzeme ile 4 parça halinde 979,8 gram narkotik madde ele geçirildi. Operasyonda; gözaltına alınan S.T. (38) hakkında da "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

İHA
Kayseri Gündem

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