Uyuşturucu tacirine 16 yıl hapis

Kayseri'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan yargılanan sanık 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu tacirine 16 yıl hapis
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma’ suçundan yargılanan sanık 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık T.N. ve avukatı hazır bulundu. Tutuklu sanık T.N. ifadesinde kendisinin kesinlikle uyuşturucu satıcılığı yapmadığını, aracında bulunan uyuşturucu maddeyi sadece kullanmak amaçlı bulundurduğunu söyleyerek, beratini istedi.

Mahkeme heyeti sanık T.N.’ye ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası ve 100 bin TL adli para cezası verdi.

İHA
Kayseri Gündem

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