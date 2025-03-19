Uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan sanığa 1 yıl 8 ay hapis

İddiaya göre Kayseri’de bir evde yapılan uygulamada bir miktar uyuşturucu madde çıktı. Evde bulunan S.M.P. ve S.H.S. Hakkında uyuşturucu ticareti’ suçuyla dava açıldı. Sanıklardan S.M.P. ‘nin katıldığı duruşmada tanıklar dinlendi. Duruşmada konuşan sanık Ş.M.P., “Ben kullanıyor olsaydım cebimde veya üzerimde olurdu. Diğer sanık odamdaki dolabın benden uzaktaki çekmecesine koymuş. Ben suç işlemedim” dedi. Mahkeme heyeti sanıklardan S.M.P.’ye 1 yıl 8 ay hapis ve 80 TL idari para cezası verirken diğer sanık S.H.S’nin ise beraatine karar verdi.