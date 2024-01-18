Uzay Yolculuğu için Türkiye ekran başına!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 00.49'da gerçekleşecek. Tüm Türkiye uzay yolculuğunu heyecanla bekliyor.

Uzay Yolculuğu için Türkiye ekran başına!
Kayseri GündemEditör

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 00.49’da gerçekleşecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sosyal medya hesabından, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya ilişkin tanıtım videosu paylaşımında bulundu. Bakan Kacır, 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Haydi Türkiye, bu gece 00.49'da herkes ekran başına" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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