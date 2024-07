Vali Çiçek: 'Gençlerimizin yakıştığı yer spor okulları, onları zehirlemek isteyenlerin ise hapishanelerdir'

Kayseri Valiliği, Hacılar Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile yapımı tamamlanan Hacılar ERVA Spor Okulu, düzenlenen tören ile açıldı. Açılışta konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Gençlerimizin yakıştığı yer spor okulları, onları zehirlemek isteyenlerin ise hapishanelerdir” dedi.

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Hacılar’da kültür, sanat ve sporun hep olduğunu söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Bugün burada sporla ilgili çalışmaların güzel bir örneği olan ERVA Spor Okulları’nın 36.’sı ile Hacılar’da sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Şu an Hacılar’da ERVA Spor Okulları yeni açılıyor gibi görünüyor ama zaten Hacılar’da spor, kültür, sanat ile ilgili çalışmalar hep var. Tabi ki bu spor okulumuzla beraber güzellik üzerine güzellik katmak durumundayız. Başta sayın valimiz olmak üzere emek veren herkese çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu da, “Kayserimiz hayırseverliği ve çalışkanlığı ile bilinen bir şehrimiz ama Hacılar da bürokrasi, siyaset ve sanayinin çok güzel bir dayanışma örneğini gösteren bir memleket. Bizler de burada görev yapmaktan çok mutluyuz. Gençlerimizin milli manevi değerlerine güvenmesi için her türlü desteği veren sayın valimize çok teşekkür ediyoruz. Yine bu spor okulunun yapılmasında her türlü desteği veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı

“Hiçbir gencimizi bataklığa kurban vermeyeceğiz”

ERVA Spor Okulları’nın 36.’sını açtıklarını ve hiçbir genci zehir tacirlerinin bataklığına kurban vermeyeceklerini söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Hiçbir gencimizi sahipsiz bırakmayacağız. Her gencimizin yanında olacağız diye çıktığımız bu yolda 1 buçuk yılda 36. ERVA Spor Okulu’nu açmış bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Her mahallede olacağız, her ilçede olacağız. Biz gençlerimizin spor salonlarında olmasını istiyoruz. Biz gençlerimizin sanatla uğraşmalarını istiyoruz. İlimle, bilimle uğraşmalarını istiyoruz. Sporla uğraşmayan hiçbir gencimiz olmasın istiyoruz. Gençlerimizi tuzağa düşürmek isteyen alçaklara fırsat vermeyelim istiyoruz. Kayseri’nin bu dertli insanları olduğu sürece de hiçbir gencimizi, hiçbir yavrumuzu bataklığa kurban vermeyeceğiz. Gençlerimiz bu bayrak sevgisi ile bu vatan ve millet sevgisi ile dolup taşacaklar. Değerleri bilen çocuklar olacaklar. İster madalya alsınlar ister almasınlar umurumda bile değil. Benim umurumda olan bir tek şey var; gençlerin bu salonları doldurması. Yakıştıkları yerde olmaları, buralarda olmaları. Onları zehirlemek isteyenlerin de yakıştıkları yer hapishanelerdir. Onlar da orada olacaklar. Burada 36. okulu açıyoruz. Daha hep beraber 100’ü açacağız. Her mahallede, her ilçede, her sokakta olacağız. Çocuklarımızı zehirlemek isteyenleri hapislere yolladığımız gibi sizler ay yıldızlı bayrağın gölgesinde ailelerinizi ve bizleri gururlandıracaksınız” dedi.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Hacılar ERVA Spor Okulu’nun açılışı yapıldı.