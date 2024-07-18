Melikgazi Belediyesi, kazan kazan modeli ile vatandaşları ev sahibi yaptı

Melikgazi Belediyesi Türkiye’de benzeri olmayan finans modeli ile vatandaşı ev sahibi yaptı. Kazan kazan modeli ile ev sahibi olan vatandaşlar kolay ödeme seçeneği ile konforlu dairelere sahip oldular.

Mülkiyeti Melikgazi Belediyesi’ne ait olan, Kazım Karabekir ve Anbar Mahallesi’nde bulunan 27 adet daire ve Battalgazi Mahallesi’nde bulunan 2 adet iş yeri için yüzde 25 peşinat ve 36 ay vade farksız taksit imkanı ile ihale gerçekleştiren Melikgazi Belediyesi, vatandaşın yüzünü güldürdü. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen ihale ile ilgili açıklamada bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi’mizde vatandaşlarımızı memnun edecek birbirinden güzel hizmetlerimize yenilikçi bir bakış açısıyla vizyon kazandırmaya, hizmet kalitemizi artırmaya devam ediyoruz. Bilindiği üzere Melikgazi Belediyemiz kentsel dönüşümde başarılı projelere imza atmaya, ilçenin yüzünü değiştirmeye, konforlu ve güvenli konutlarla vatandaşlara ayrıcalıklı hizmet sağlamaya devam ediyor. 6 farklı bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz daire ve dükkanlarımız için açık teklif usulüyle ihale gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın ev ve iş yeri sahibi olabilmeleri için farklı ve benzersiz bir model gerçekleştirdik. Kazan kazan modelimiz ile %25 peşinat ve 36 ay vade farksız taksit imkanı ile kolay ödeme avantajı sağladık. Faizsiz, 36 ay eşit taksit ödemeli, artış olmadan, yüzde 25 peşinatla daire sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ihalemize büyük bir ilgi gösterdiler. Hem ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza hem de yatırımcılarımıza büyük bir fırsat sunmuş olduk. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Cenab-ı Allah huzurla, sağlıkla oturmayı nasip etsin" dedi.

Kolay ödeme seçeneği ile konforlu dairelere sahip olan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Palancıoğlu’na teşekkür ettiler.