Vali Çiçek: 'Tokat halkımıza ve milletimize geçmiş olsun'

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Tokat’ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Tokat halkımıza ve milletimize geçmiş olsun” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak açıklama yaptı. Depremin Kayseri’de de hissedildiğini ancak herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını söyleyen Çiçek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tokat ili Sulusaray’da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremden dolayı, Tokat halkımıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle ekiplerimiz saha taramasına başlamış, şu ana kadar her hangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır.”