Vali Çiçek: 'Turizmle ilgili Kayseri'nin pastadan alabileceği çok pay var'

Talas Yamaç Paraşütü Parkuru Lansman Toplantısı’nda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Turizmle ilgili Kayseri’nin pastadan alabileceği çok pay var” dedi.

Talas Paraşüt Alanı’nda düzenlenen toplantıya; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, ERÜ Rektörü Dr. Fatih Altun, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun ve protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Çocukları ile piknik yapan vatandaşlarımız, burayı tercih ettiler. Hala da öyle biraz sonra hakikaten çok yoğun olarak kullanılmaya başlanacak. Öyle olunca paraşütçülerimiz ile piknikçilerimiz geçinememeye başladılar. Bu nedenle de bir ayrım yapmak gerekiyordu. Arkadaşlarımızla özel çalışmalarımızdan sonra cami tarafını paraşütçülere, diğer tarafı da piknikçilere ayırdık. Bundan böyle herkes rahat ve güvenli olacak. Güvenlik burada sadece emniyet açısından güvenlik değil. Uçuş güvenliği açısından da çok önemli. Hem yukarıda ki atlama alanı hem de burasının her türlü akreditasyonda tespit edilen şartlara uyması gerekiyordu. Bu da hakikaten burada mevcuttu. Ancak böyle bir sıkıntıyı da bu şekilde çözmüş olduk. Burası piknik alanı olmaktan çıkmadı. Hava karardıktan sonra bir işaretle tamamı piknik alanı olarak kullanılmaya devam edecek. Aynı zamanda burası güvenli bir pist olarak uçuşlara da açık olacak. Tüm uçuşlar standartlara ve prensiplere, akreditasyon şartlarına uygun olacak. Sonuç olarak, ülkemizin en popüler hava sporu merkezlerinden birisi olan Talas’ın daha üst noktalara gelmesi adına önemli bir adım atmış oluyoruz” dedi.

“Kentte turizme büyük katkı sağlayacak”

Talas Yamaç Paraşütü Parkuru’nun tescillenmesinin Kayseri’nin turizmine çok büyük katkı sağlayacağını dile getiren AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Burada 30 yıldan fazladır yamaç paraşütü faaliyetleri yapılıyor. Ancak düzensiz, rastgele ve yetkililerimizin gayretleriyle bir şeyler yürüyordu. Şu anda artık burası tescilli, hava sporları için milletimizin tanıdığı, kontrolü sağlanmış, güvenliği alınmış çok güzel bir parkur oldu. Bundan sonra bir kontrol mekanizması kurulup, iş resmi resmi hürriyet kazandıktan sonra markalaşması, insan sayısındaki artışı, tanınırlığı, bilinirliği ve bu bölgeye bırakacağı gelir çok daha yüksek olacak. Buna inanabilirsiniz. Bunun yüzlerce örneği var. Tabi ki bu durumdan rahatsız olacak disiplinsiz kişiler olacak ama doğru olan budur. İnsanların inisiyatifine bırakmadan, güvenliği alarak, kontrolden geçerek bu uçuşun yapılması, hem kazaları önleyecek hem bu işin turizm ürünü olarak daha pazarlanabilir hale gelmesine vesile olacak hem de Talas’ımızın ve şehrimizin turizmine çok büyük katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Kayseri’de turizm ile ilgili hem yerel idareler hem il müdürlükleri hem milletvekillerimiz hem siyasilerimiz büyük bir gayret içerisindeler. Hepimizin hemfikir olduğu konu; turizmle ilgili bu şehrin pastadan alabileceği çok pay var. Hala da alacak yolumuzun olduğu noktasında. Geçen hafta Yamula Barajı’nda muhteşem bir Su Sporları Merkezi açtık. Özellikle Zamantı Irmağı üzerinde tescilli bir rafting alanı belirlendi. Onaylandı be şampiyonalar için hazır hale getirildi. Oradaki acente işi yapan arkadaşlar görevli kültü müdürlüğüne başvuruda bulunarak, onaylarını aldılar. Ciddi bir şekilde rafting ile ilgili turizm çalışmalarına başladılar. Gerçekten güzel faaliyetler yapıyorlar. Hemen bunun arkasından yine Tomarza’da su sporlarında kano alanı tescil edildi. Şampiyonalara açıldı. Orada da yetkili acente arkadaşlar her hafta sonu gelen turistlerle beraber hem kano sporunu yapma fırsatı buluyorlar hem de Tomarza’ya ve ilimize ciddi bir ekonomik katkının gelmesini sağlıyorlar. Turizmin sadece deniz, kayak, kültür olmadığını görüyoruz. Sporun da bir turizm olduğunu özellikle su sporlarında ve hava sporlarındaki alanların çok fazla olmadığını ve sadece belirli alanlarda öne çıktığı belli. Ali Dağı’nın da bunların içerisinde en iyilerinden biri olduğunu biz görüyoruz. Yaklaşık 10 yıl önce Ali Dağı’nda başlayan yamaç paraşütü özellikle güneşi batmasına yakın gökyüzüne baktığımızda gelin gibi süzülen paraşütler şehre inanılmaz bir güzellik katarken, şehrin her yerinden görünebilmesini sağlarken, aynı zamanda turizmle ilgili de sporla ilgilide ciddi bir katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından projede paydaş olan kurumlar tarafından protokol imzalandı.