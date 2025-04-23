Vali Çiçek, koltuğunu 7. Sınıf öğrencisine devretti

Öğrencilerin aileleriyle telefonda görüşerek teşekkür eden Vali Çiçek, Tüm Dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı ve öğrencilerle bir süre sohbet ederek yakın ilgi gösterdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak koltuğunu 7. Sınıf öğrencisi olan Zeynep Erdoğan’a devretti. Valilik koltuğuna oturan Zeynep Erdoğan; “Öncelikle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yıldönümü kapsamında bizleri kabul ettiğiniz için Kayserili öğrenciler adına sizlere çok teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ben bu koltukta Zeynep Erdoğan olarak değil, başta okulum olmak üzere Kayseri’deki tüm çocukları temsilen oturuyorum” şeklinde konuştu.