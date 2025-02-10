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Vali Çiçek, Kültür ve turizm Müdürü Dursun'u kabul etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Çiçek, Kültür ve turizm Müdürü Dursun'u kabul etti

Ziyarette; Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Halk Ozanı Emri Karakuş (Aşık Gulfani) ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Görüşmede; Kayseri’nin kültür ve sanat alanındaki projeleri üzerine sohbet edildi. Ziyarette; Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği Başkanı Karakuş; Türkiye’nin en genç halk ozanı Halil Daylak’ın şiirinin yer aldığı bir tabloyu Vali Çiçek’e hediye etti.

Haber Merkezi

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