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Vali Çiçek, Melikgazi Muhtarları ile bir araya geldi 

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Valilik binasında Melikgazi Mahalle Muhtarları ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Vali Çiçek, Melikgazi Muhtarları ile bir araya geldi 

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi İlçesi Muhtarları ile bir araya geldi. Kayseri Valiliğinde gerçekleşen toplantıya, Vali Çiçek'in yanı sıra Vali Yardımcıları Ömer Tekeş, Adnan Türkdamar, Şenol Esmer ile Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Melikgazi İlçe Muhtarları katıldı. Toplantıda Melikgazi Mahallelerinde yapılan çalışmalar hakkında  genel değerlendirme yapıldı.

Haber Merkezi

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