Vali Gökmen Çiçek: “Ağırnas, önümüzdeki bahar bambaşka olacak”

Yerleşke, halâ korunmuş vaziyetiyle karşımızda duruyor. Buranın daha fazla insan tarafından görülmesi, tanınması gereklidir. Yeraltı tünellerine inanılmaz bir atmosfer hakim, gezdiğinizde resmen tarihin içerisinde yolculuk ettiğinizi hissettiriyor. Valilik olarak da bundan sonraki tanıtım ve restorasyon çalışmalarımız Ağırnas’la ilgili olacak. Bu bölgeyi Türkiye’de görmeyen kalmasın istiyoruz, Ağırnas Yeraltı Şehri’nin hak ettiği değeri görmesi için var gücümüzle çalışacağız. Ağırnas, önümüzdeki baharda bambaşka olacak” dedi.

Vali Gökmen Çiçek, Ağırnas’taki Yeraltı Şehri’ni gezerek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

‘AĞIRNAS HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRECEK’

Ağırnas’ın Kayseri’nin en önemli tarihi noktalarından bir tanesi olduğunu vurgulayan Vali Çiçek, “Ağırnas’ın Sokaklarında yürüdüğünüzde sanki tarihin içerisinden birisi karşınıza çıkacakmış gibi hissediyorsunuz. Yerleşke, halâ korunmuş vaziyetiyle karşımızda duruyor. Buranın daha fazla insan tarafından görülmesi, tanınması gereklidir. Ayrıca Mustafa beye de buranın büyük bir kısmını restore ettirdiği için çok teşekkür ederiz, buranın turizme kazandırılması için büyük bir emek sarf edilmiş. Yeraltı tünellerine inanılmaz bir atmosfer hakim, gezdiğinizde resmen tarihin içerisinde yolculuk ettiğinizi hissettiriyor. Valilik ve belediyeler olarak; buranın tanıtımına önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum, Mustafa bey bir yandan çalışmalarına devam ederken Valilik olarak da bundan sonraki tanıtım ve restorasyon çalışmalarımız Ağırnas’la ilgili olacak. Bu bölgeyi Türkiye’de görmeyen kalmasın istiyoruz, kaldı ki birkaç ev ileride bizleri Mimar Sinan Evi de karşılıyor. Ağırnas Yeraltı Şehri’nin hak ettiği değeri görmesi için var gücümüzle çalışacağız. Ağırnas, önümüzdeki baharda bambaşka olacak” şeklinde konuştu.

Ağırnas’ın Yeraltı Şehri’ndeki restorasyon çalışmalarını yürüten iş insanı Mustafa Halıcıoğlu; “Burası aslen bizim baba ocağımızdı, yandaki evlerle birlikte burayı restore ederek gelecek nesile tarihi bir eserimizi aktarmak istedik. Yaptığımız emeklerin takdirini kazanınca da mutlu oluyoruz tabii ki” şeklinde konuştu ve Ağırnas Yeraltı Şehri’nin turizme kazandırılmasında çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.