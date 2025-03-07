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Eski eşini bıçakla yaralayan kadına 2 yıl 1 ay hapis

Kayseri'de evli olduğu dönemde kendine şiddet uygulayan eski eşinin bıçakla yaralanmasına neden olan kadın 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

Eski eşini bıçakla yaralayan kadına 2 yıl 1 ay hapis

Kayseri’de iddiaya göre bir kadın yemek yaptığı sırada kendisine şiddet uygulayan eşini bıçakla yaraladı. Kadın hakkında ‘kasten yaralama’ suçuyla dava açıldı.  Karar verilen dava dosyası istinaftan geri döndü. Yeniden yapılan yargılamaya müşteki Y.Ç. ile tutuksuz sanık E.K. ve sanık avukatı katıldı. Duruşmada söz alan sanık E.K., “Ben yemek yapıyordum. O zamanki eşimin sinirlenmesine neden oldum. O da bana  vurunca yemek yapmak için elimde bulunan bıçakla yaralandı. İlk müdahaleyi ben yaptım. Değil öldürme yaralama kastım bile yoktu” diye konuştu. Müşteki ise, “Biz boşandık ama bu olayla alakası yok. Olay günü yemek istemiştim. Hazırlamaya başladı. Ondan olmayan bir çocuğum vardı ona laf söyleyince bir anlık sinirle vurdum. Sonra elinde bulunan bıçakla yara aldım. İlk müdahaleyi de o yaptı zaten. Şikayetçi değilim” dedi. Mahkeme heyeti sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası vererek tutuksuz halinin devamına karar verdi.

Haber Merkezi

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