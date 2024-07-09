'Vali ve Belediye Başkanları mağdur Suriyelileri ziyaret ederek, incinen gönülleri ferahlatmalıdırlar'

YARALAR SARILAMALI BEKLENTİLER KARŞILANMALI

Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yapmış olduğu basın açıklamasında, şehrimizde son haftada yaşanan olaylarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

30 Haziran ve 1 Temmuz 2024 günlerinde! Melikgazi ilçesi Danışmentgazi Mahallesi’nde başlayıp, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerinde devam eden, akabinde Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesinde Yoğunlaşıp Yeşil mahalle ve Argıncık semtlerine sıçrayan sonra Melikgazi ilçesindeki Küçük Mustafa ve Aydınlıkevlerde devam eden, eli sopalı, molotoflu, bıçaklı gençler ve sabıkalı grupların provoke edilerek kullanıldığı, Suriye uyruklu muhacirlere yönelik ev, iş yeri ve arabaları yakma, kundaklama, yağma etme şeklinde olup, saldırıya engel olmak isteyen güvenlik güçlerine taş, sopa ve kesici aletlerle karşı koyma şeklinde devam eden, gezi olayları kalkışmasını hatırlatan ayaklanma kalkışmasının üzerinden bir hafta geçti.

HEPİMİZ ADEM'İN ÇOCUKLARIYIZ

Bu süre zarfında güvendikleri bizim devletimize sığınıp bize emanet olan, biz sınırlarımızı açtığımız için ülkemize sığınan, Kayseri’mizde yaşayan Suriyeli Muhacirler arasında can ve mal korkusu doruğa ulaştı.

Bu insanlar güvenlik ortamı normalleşmeye başlamasına rağmen, evlerinden çıkamamaya, işyerlerinin harap edilmesi nedeniyle işyerleirini açamamaya, çalışanlar işlerine gidememeye başladılar. Bu durumdan Kayseri sanayisi, üretimi ve ticareti de büyük zarar görmüş durumda bulunmaktadır.

Kayseri şehrimizin itibarına büyük zarar veren saldırıları yapanlar, onca tutuklama ve sorgulamalara rağmen, yer yer devleti yok sayarak Suriyeli insanları tehdit etmeye ne yazık ki devam ediyorlar. Canları, malları ve tüm hayatları devletimize emanet olan bu insanlar ne yazıkki halen korku ve endişe içerisinde sonucun ne olacağını bekliyorlar.

MÜSLÜMANLAR KARDEŞTİR

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak; yaşanan olaylar ve sonuçları ile ilgili olarak, hatırlatma sitem ve taleplerimiz şunlardır.

1. Talihsiz Hukuksuz ve Devlet otorritesini ortadan kaldırmaya, hayatları Türkiye Cumhuriyeti Devletine emanet edilen insanları yok etmeye yönelik bu isyan kalkışmasını asla kabul etmiyor, şiddetle reddediyoruz.

2. Şehrimizin Valisi ve Büyükşehir belediye başkanı, yaşanan olaylarla ilgili kamuoyunu ikna edici açıklama yapmalı ve mağdur mahalleleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletmedi incinen gönülleri ferahlatmalıdırlar.

3. Olaylar sırasında güvenlik zaafiyeti konusundaki şikayetlere karşılık, kamera kayıtları Sosyal medya paylaşımları , video kayıtları titizlikle incelenmeli, ihmali görülen insanları, işyerlerine araçlarına saldıranlara engel olup koruma görevi yapmayan güvenlik görevlileri tespit edilip haklarında işlem başlatılmalıdır.

4. Başka mahallelerden saldırgan taşıyan, bunları organize edenler olaylara eleman taşıyan, gençlik örgütlenmeleri mutlaka tespit edilerek deşifre edilmeli, devlet otoritesinin sağlanması ve birilerinin kendilerini devlet yerine koymasına asla izin verilmemelidir.

5. Evlerinden çıkamayan, işine gidemeyen, işyeri ve arabaları hasar görmüş mağdurların ihtiyaçlarının karşılanmasızarralarının giderilmesi için, Valilik Belediyeler ve insani yardım kurumları hemen sahaya inmelidir.

6. Vali, belediye başkanları, ilin milletvekilleri ve sivil toplum temsilcileri, saldırıya uğrayan zarar gören bölgeleri ziyaret etmeli, harap olmuş bölgeleri bizzat görmeli gönül almalıdırlar.

7. İçişleri bakanımız Ali Yerlikaya‘nın şehrimize gelmesi ama hasar gören mahalleleri ve gönlü kırılmış mağduları ziyaret etmemesini asla kabul edemiyor ve bir eksiklik olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca şehrimizin milletvekillerinin, siyasi parti il yöneticilerinin harap edilmiş bölgeleri ziyaret etmemelerini de eksiklik olarak değerlendiriyoruz.

8. Valimizin talimatı ile müftülükler kanalı ile vaaz ve hutbelerde kardeşlik, bir olma, birlikte yaşamanın faydaları konusunda halka bilgilendirme yapılmasının önemini hatırlatırız.

9. Kayseri’mizin Suriyeli muhacirlerin yaşadığı tüm mahallelerde güvenlik tedbirlerinin aksamadan devam ettirilmesi.

10. Siyasi partilerin il yönetimlerinin, haksız, hukuksuz vahşi saldırıları kabul etmediklerini bildiren beyanatlar vermelerini bekliyoruz.

11. Saldırıların Kayseri’nin üretimine, ticaretine ve ihracatına verdiği zararın konuyla ilgili kurumların yetkilileri tarafından ilan edilmesinin yerinde olacağını düşünüyoruz.

12. Suriye’lilere ev vermeyin, Suriye’lileri evinizden çıkarın baskıları, alınacak olan güvenlik tedbirleri ile son bulmalıdır

13. Suriye’li sığınmacılara yönelik saldırıların toplum barışı,şehir ticareti ve yaşama kültürüne verdiği zararlarla ilgili kurumlarca kamuoyuna ilan edilmelidir.

14. Suriyeli muhacirlerin tahrip edilen,yakılan, yıkılan, ev araba ve iş yeri bilgilerinin ( Sadece Göç idaresi ve belediyelerde olan bilgiler ) saldırganlara sızdırılmasında rol alan kurum ve yetkililerin mutlaka tesbit edilerek soruşturma başlatılması ve titiz bir yargılama ile hak ettikleri cezanın verilmesi. İhanetlerinin cezasız kalmamasını istiyoruz.

15. Göç idaresinde devam eden resmi işlemlerde görevlilerin kuralları, muhacirlerin lehine yorumlayarak hiçbir muhacire zorluk çıkarmamasını, onlara suçlu gözü ile bakmamasını ve işlemlerini kolaylaştırmalarını bekliyoruz.

Şehrimiz adına bir talihsizlik olup, Hayırsever, Hoşgörülü huzur şehri Kayseri’mizin güzel ve erdemli insanlarını derinden yaralayan bu tür olayların bir daha yaşanmaması için,

Alemlerin Rabbi olan Cenabı Allah’a duacı olduğumuzu bildiriyor, Kayseri halkımıza ve zarar gören Muhacirlere geçmiş olsun diyor selam ve sevgilerimizi iletiyoruz

