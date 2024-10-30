Ve Dursun Ataş Ak Parti saflarında
İyi Partiden istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Ak Parti saflarına katıldı. Ak Parti Grup Toplantısı sonrası Ataş'a, Ak Parti rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Dursun Ataş'ın İyi Parti'den istifa ederek Ak Part saflarına katılmasıyla, Ak Parti'nin Kayseri Milletvekili sayısı 6'ya çıktı.
MHP Pınarbaşı Belediye Başkanlığı sonrası İYİ Parti'ye katılan ve İyi Parti Kayseri Milletvekili olarak ikinci dönemini yaşayan Milletvekili Dursun Ataş'ın geçtiğimiz dönemde de Ak Parti'ye katılacağı kulislerde konuşulmuştu.
Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin istifasından sonra Ak Parti saflarına katılan Dursun Ataş, eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener sonrası partisinden istifa etmişti.
Ak Parti Genel başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın, Kayseri Milletvekillerinin ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın destekleriyle Ak Parti saflarına katılan Dursun Ataş için Ak Parti Grup toplantısı sonrası görkemli bir rozet takma toplantısı düzenlendi.