Vekil Ataş: 'Şenlik, çocuklar için geçmişten geleceğe bir köprü gibi'

Tomarza Belediyesi 29. Ulusal 19. Uluslararası Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenlikleri kapsamında konuşan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, 'Bizim Avşar topluluğunun bu şenliği, sadece Dadaloğlu şenliği değildir. Tüm Avşarları, bu vatana bağlı bu milleti bir araya getirerek kültürünü yaşatan, geçmişten geleceğe köprü olan çocuklarına kültürünü yansıtan, vatanına milletine bağlı bu topluluğun kültürünü bir ömür boyu sürdürmesini sağlayan bir şenliktir' dedi.

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  • 20.08.2023 16:39
  • Güncelleme: 20.08.2023 16:39
Vekil Ataş: 'Şenlik, çocuklar için geçmişten geleceğe bir köprü gibi'

Tomarza’nın Dadaloğlu Mahallesi’nde 19 – 20 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Tomarza Belediyesi 19. Uluslararası Dadaloğlu Kültür ve Sanat Şenliklerinin son gününde İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Dadaloğlu der ki: belim bükülür, gözümün cevheri yere dökülür, yalnız taştan duvar olmaz yıkılır, koç yiğide sizler gibi emmi dayı ev gerek. Öncelikle kıymetli valim, değerli milletvekillerim, büyükşehir belediye başkanım, kaymakamım, ilçe belediye başkanlarım ve kıymetli misafirlere, Avşar beylerine selam olsun. Avşar ellerine yiğit Dadaloğlu’nun Torunlarına haksızlığa karşıda dik duran her zaman haklının ve doğrunun yanında olan emmilerim, bibilerim, dayılarım bugünkü şenliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uluslararası bu şenliğimize uzaktan yakından katılan bütün Avşar ellerine tekrardan selam olsun. Büyükşehir belediye başkanımıza, buraya verdikleri emeklerden dolayı herkese ben teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘ŞENLİK, GEÇMİŞTEN GELECEĞE BİR KÖPRÜ GİBİ’

Şenliğin vatana, millete bağlı olan Avşarların ve kültürünün bir ömür boyu sürdürülmesini sağlayan bir etkinlik olduğunu söyleyen Ataş, “Biz sadece bugün değil; seksenlerden, doksanlardan bu yana buradaki her çardakta emeğimiz var. Her şenlikte, toplantıda buradaydık. Bundan sonra da burada olacağız.  Değerli başkanlarımıza buraya siyaset katmadıkları için tekrardan teşekkür ediyorum. Buraya siyaset katmadıkları için değerli başkanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizim Avşar topluluğunun bu şenliği, sadece Dadaloğlu şenliği değildir. Tüm Avşarları, bu vatana bağlı bu milleti bir araya getirerek kültürünü yaşatan, geçmişten geleceğe köprü olan çocuklarına kültürünü yansıtan, vatanına, milletine bağlı bu topluluğun kültürünü bir ömür boyu sürdürmesini sağlayan bir şenliktir. İnşallah ömür boyu sürecektir. Kültürünü yaşatan, bu topluluk için, Türkiye için olan bütün derneklerimizi, vakıflarımızı da burada görürsek, Türkiye’nin her tarafından Avşar Topluluklarını buraya davet edebilirsek çok daha güzel olacağına inanıyorum. Bunu bir eleştiri olarak değil, bir iyi niyet olarak söylüyorum. Bugün aranızda olmaktan da büyük mutluluklar duyuyorum, ben hep buradayım, ev sahibiyim her zaman da burada olacağız. İnşallah yine birlikte oluruz” ifadelerini kullandı.

Bu şenliklerin kültür aktarımı için yapıldığını ve yaklaşık 40 yıldır da sürdürüldüğünü belirten Ataş, “Aslında burası herkesin. Avşarların misafirperverliğini herkes bilir. Bu şenlik sadece Dadaloğlu ozanımızı anlama şenliği değil. Bu şenlikler kültür aktarımı yapmak için yapılıyor. Şu an 29’uncu şenliği yapıyoruz ama arada boşluklar illa ki oluştu. Bu kültür 40 yıla yakındır devam ediyor. Burası kasabayken vakıflarla ve derneklerle yapılıyordu ama bu işlerin ucundan kurumsal kimlikleri olan yerel yönetimler tutmadan bu işler yürümüyor. Buranın daha kalabalık günleri de oldu, bundan sonra daha da olacaktır inşallah. Buradaki Avşar topluluğunun hangi görüşten olursa olsun, hepsinin vatanperver olduğunu, bu bayrak niçin can verecek insanlarla dolu olduğunu bütün başkanlarımız biliyor. Böyle yerlerde siyaset yapmam, burada hepsi bizim misafirimiz. Avşar olarak biz de onların misafiriyiz” dedi.

1ha

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