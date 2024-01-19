Yalnız yaşayan adamı kız kardeşi ölü buldu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan bir adam, kız kardeşi tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Yalnız yaşayan adamı kız kardeşi ölü buldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yalnız yaşayan bir adam, kız kardeşi tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Sevindik Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre yalnız yaşayan A.T.’nin (64), aynı apartmanda yaşayan kız kardeşi ikametine geldiğinde evin kapısını açık gördü. İçeri girdiğinde A.T.’nin hareketsiz yattığını gören kız kardeşin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede A.T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından A.T.’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yalnız yaşayan adamı kız kardeşi ölü buldu
Yalnız yaşayan adamı kız kardeşi ölü buldu
Yalnız yaşayan adamı kız kardeşi ölü buldu
Yalnız yaşayan adamı kız kardeşi ölü buldu
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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