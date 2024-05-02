Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Niğde'de yalnız yaşayan 82 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Kayseri GündemEditör

Niğde’de yalnız yaşayan 82 yaşındaki yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay İlhanlı Mahallesi’nde iddiaya göre tek yaşayan 82 yaşındaki İmiş A.’dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ve polis ekipleri eve girdiklerinde yaşlı kadını yatak odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İmiş A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşlı kadının cenazesi yapılan incelemenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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