  • Haberler
  • Asayiş
  • Yan bakma kavgasında öldürülen genç toprağa verildi

Yan bakma kavgasında öldürülen genç toprağa verildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki genç toprağa verildi.

Yan bakma kavgasında öldürülen genç toprağa verildi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında ’yan bakma’ nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki genç toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda iki grup arasında iddiaya göre ’yan bakma’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle H.K. (20) ile K.D. (22), bıçaklanarak yaralandı. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan H.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden H.K.’nin cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Hulusi Akar Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından H.K.; Asri Mezarlık’ta toprağa verildi. Cenaze namazına H.K.’nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri; olaya karışan S.E.Ç. (19), A.E.Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20) Ö.F.K. (21) ve N.B.Y.’yi (20) düzenledikleri operasyonlarla gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kitap Fuarında Hulusi Akar'a sevgi seli
Kitap Fuarında Hulusi Akar'a sevgi seli
Başkan Palancıoğlu: '9 bine yakın alım heyetinin fuarda olması Kayseri açısından çok önmeli'
Başkan Palancıoğlu: '9 bine yakın alım heyetinin fuarda olması Kayseri açısından çok önmeli'
Kayseri Barosu'nda başkanı Özsoy oldu
Kayseri Barosu'nda başkanı Özsoy oldu
Kayseri'de 'Huzur 38' uygulaması: Çok sayıda silah yakalandı
Kayseri'de 'Huzur 38' uygulaması: Çok sayıda silah yakalandı
Erciyes'teki Uluslararası Tenis Turnuvasına 26 ülkeden 300'ü aşkın tenisçi katılacak
Erciyes'teki Uluslararası Tenis Turnuvasına 26 ülkeden 300'ü aşkın tenisçi katılacak
Çocuk Kitapları yazarı Ali Özkanlı, çocukların ilgi odağı
Çocuk Kitapları yazarı Ali Özkanlı, çocukların ilgi odağı