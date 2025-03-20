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Yaralama suçundan yargılanan sanıklara 3 ay 10 gün hapis

Kayseri'de hakalarında 'yaralama' suçuyla dava açılan 2 sanığa 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Yaralama suçundan yargılanan sanıklara 3 ay 10 gün hapis

Kayseri’de iddiaya göre fabrika önünde çıkan kavgada O.D. ve M.T. ile F.L. arasında kavga yaşandı. Kavga sonucu O.D. ve M.T. hakkında ‘yaralama’ suçuyla dava açıldı. Bugün görülen duruşmaya müşteki ile sanıklardan M.T. katılmazken O.D. cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Mahkemede konuşan O.D., “Önceki ifademi aynı şekilde tekrarlıyorum. Ben kendisine kesinlikle darp gibi bir şey yapmadım. Herhangi bir olay yaşanmadı. Takdir mahkemenin” diye konuştu. Avukatı ise, “Katılanın ifadesi çelişkilidir. Raporda bacağına darbe aldığı yazıyor katılan ilk ifadesinde yumruk yediğini beyan ediyor” dedi.  Mahkeme heyeti sanıklara 3 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Haber Merkezi

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