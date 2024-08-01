Yaralı kuşlar tedavi altına alındı

Kayseri’de yaralı halde bulunan şahin ve kulaklı toygar kuşları; gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Duyarlı vatandaşlar tarafından Tomarza ve Develi ilçelerinde yaralı olarak bulunan şahin ve kulaklı toygar kuşları; gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Develi Şefliği ekiplerince teslim alındı. Yaralı kuşlar, tedavilerinin yapılması için Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Yaralı şahin ve kulaklı toygar kuşları gerekli tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.