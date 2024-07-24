Yaralı leylek bakıma alındı

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı leylek bakıma alındı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Develi ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İlçeye bağlı Ayşepınar mahallesinde bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan leylek gerekli bakım ve tedavisi için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Develi Şefliği ekiplerince teslim alındı. Uçma güçlüğü çeken yaralı kuşa ilk müdahale ekiplerce yapıldıktan sonra Sultan Sazlığı Milli Parkı Kuş Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.

Yaralı leylek; gerekli tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.

Yaralı leylek bakıma alındı
İHA
Kayseri Gündem

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