Yarım saatlik yağışla şehirde hayat felç oldu

Kırşehir'de kısa süreli yağış sonrası belediye tuvaletini su bastı. Sokakların göle döndüğü şehirde bazı vatandaşlar, ışıklarda bekleyen römork kasası üzerinden atlayarak yağmurdan kaçtı.

Yarım saatlik yağışla şehirde hayat felç oldu
Kayseri GündemEditör

Kırşehir’de kısa süreli yağış sonrası belediye tuvaletini su bastı. Sokakların göle döndüğü şehirde bazı vatandaşlar, ışıklarda bekleyen römork kasası üzerinden atlayarak yağmurdan kaçtı.

Kırşehir’de akşam saatlerinde aniden başlayan ve yaklaşık yarım saat süren yağış, şehir merkezinde olumsuzluklara neden oldu. Özellikle belediye tarafından işletilen halka açık tuvalet, aşırı su birikintilerinden etkilendi. Tuvaletin drenaj sistemi, kısa sürede biriken yağmur suyunu tahliye edemedi ve tuvaletin içini su bastı.

Vatandaşlar, belediye tuvaletinin su altında kalması nedeniyle mağdur oldu. Şans eseri herhangi bir yaralanma ya da ciddi bir maddi hasar yaşanmadı.

Öte yandan, Lise Caddesi üzerinde ışıklarda bekleyen bir otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntüde, yağış esnasında yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşlar, çözümü römork kasası üzerinden atlayarak buldu.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Bakan Akar, Başkan Büyükkılıç ve İl Başkanı Fatih Üzüm'den Kayserispor'a ziyaret
Bakan Akar, Başkan Büyükkılıç ve İl Başkanı Fatih Üzüm’den Kayserispor’a ziyaret
Büyükkılıç, CHP'li başkanlarla yatırımı değerlendirdi
Büyükkılıç, CHP’li başkanlarla yatırımı değerlendirdi
Zamantı Irmağı'ndan 10 ton çöp çıkarıldı
Zamantı Irmağı’ndan 10 ton çöp çıkarıldı
Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Yeni yönetmelikle 2.elde yılda 3 araçtan fazla satış yapılamayacak
Yeni yönetmelikle 2.elde yılda 3 araçtan fazla satış yapılamayacak
Fatih Üzüm: 'Cumhur İttifakı olarak Kayseri, Türkiye'nin yükselen yıldızı olmaya devam edecektir'
Fatih Üzüm: 'Cumhur İttifakı olarak Kayseri, Türkiye'nin yükselen yıldızı olmaya devam edecektir'