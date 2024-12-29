Yarışa hazırlanan 11 araca cezai işlem

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yarış yapmak için toplanıldığı bilgisinin alınması üzerine 11 araç tespit edilerek toplam 38 bin 398 TL cezai işlem uygulandı ve 1 araç trafikten men edildi.

Yarışa hazırlanan 11 araca cezai işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından  yapılan çalışmalar neticesinde;bir grup aracın yarış yapmak için toplandığı bilgisinin alınması üzerine, bahse konu 11 araç ekipler tarafından  tespit edildi ve sürücülere trafik kanununun ilgili maddelerinden toplam 38 bin 398 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan 1 araç trafikten men edildi. Diğer sürücülere araçlarını kanunlara uygun hale getirmeleri amacıyla 1 hafta süre verildi ve bu süre sonunda gerekli düzeltmeleri yapmadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilecektir bilgisi verildi.

Haber Merkezi

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