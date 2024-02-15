Yayınımız etkili oldu: Buda heykeli kaldırıldı

Talas Yolu Millet Bahçesi karşısında bulunan bir kafenin önüne diktiği devasa büyüklükteki Buda heykeli yayınımız üzerine kaldırıldı.

Yayınımız etkili oldu: Buda heykeli kaldırıldı

Uzakdoğu'da putperest pagan inancının sembollerinden olan Buda heykelinin Talas Yolu Millet Bahçesi karşısında bulunan bir kafe tarafından girişine konmuş olmasıyla ilgili olarak bir vatandaş tarafından Kent Estetik Kuruluna başvurulmuş ve kurul vatandaşın talebi doğrultusunda bu heykelin kaldırılması ile ilgili karar vermiş.

Bu pagan heykeli ve kurul kararı ile ilgili yaptığımız yayınların da etkisiyle devasa büyüklükteki Buda heykeli işyerinin önünden kaldırıldı.

Konuyla ilgili duyarlılık gösteren Kent Estetik Kurulu ve bu heykeli kaldıran işyeri sahiplerini tebrik ediyoruz.

Haber Merkezi

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