Tomarza'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor: 13 gözaltı

Tomarza Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Tomarza İlçe Emniyet Amirliği'nin yapmış olduğu başarılı operasyonlarda uyuşturucu satan ve kullanan kişilere darbe üstüne darbe vuruluyor.

Tomarza'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor: 13 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Tomarza Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Tomarza İlçe Emniyet Amirliği’nin yapmış olduğu başarılı operasyonlarda uyuşturucu satan ve kullanan kişilere darbe üstüne darbe vuruluyor.

Tomarza ilçesinde yaklaşık 1 buçuk ay önce yapılan soruşturmayı genişleten Tomarza Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu satan ve kullanan kişileri tek tek tespitini ederek, harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Tomarza İlçe Emniyet Amirliği tarafından eş zamanlı yapılan operasyonlar ile uyuşturucu sattığı belirlenen 3 kişi ve uyuşturucu kullanan 10 kişi gözaltına alındı.

Tomarza Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebi ile Tomarza Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen uyuşturucu satıcıları tutuklanarak cezaevine gönderilirken, uyuşturucu kullanan 10 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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