Kadın hakları savunucuları nerdesiniz?

Çağdaş, uygar, laik ve feminist hanımlar...

Güçlü kadın deyip arkasında durmak bir tarafa dile bile getiremeyen Kadın hakları STK'ları....

Emine hanım, Özlem hanım ve kutsal Kadem derneği muhibbanları...

Bakın, görün, duyun ve utanın burası Suriye hapishanesinde bir kızımız Müslüman olduğu için ve Esed rejimine köle olmadığından dolayı 13 yıl hapishanede kalmış ve Firavun Esed in devrilmesiyie hürriyetine kavuşup hayatta kalabilen bir bacımız...

Bekar girmiş ve üç çocuk annesi olarak çıkmış...

Tecavüzler ve zulüm gören esirlerden...

Ailesi ölmüş ve kimsesi yok...

Kelimelerin tükendiği ve söylenecek sözlerin boğazımızda düğümlendiği an bu...



Hani ülkemizde bir grup vardı ve sürekli Suriyeliler niye geldi diyen?

Ben hepsini koyacağım ve Esed’e teslim edeceğim diyen..

Vatanından kaçtı, savaşmadı. Bunlar hain diyen...

Kaç gündür haberlerde görüyorsunuz Sardeniye Hapishanesini...

Niye gelmişler, niye Akdeniz de Ege de boğularak ölmüşler...

Kafir Esed rejimi öldürmemiş ki tam tersine insanı olmayan bir şekilde vahşetler, tecavüzler ve cinayetler işlemiş...

Pres makinelerini kullanmış, kazıklara oturtmuş insanları...

Tecavüzler ve infazlar...

Bunlar bilinenler ama bilinmeyenler ve hâlâ bu zihniyet için tepkisizler...

İşte küfrün zihniyeti bilmeyenlere görmeyenlere duyurulur...

Küfrün, emperyalizmin ve siyonizmin kölesi değilsen, onlara başkaldırırsan akıbetiniz bu olur diyen bir firavun sistemi...

Geçmişte Hz. İbrahim (as)’ı ateşe atan, Roma’da Arena da insanları aslana parçalattıran ve şapka devrimi diye Samsunu bombalattıran zihniyet...



Değerli Kardeşlerim!

Müslümanlar izzetlidir ve küfre boyun eğmezler.

Hz. İbrahim gibi izzetli dururlar ve sabırlarıyla Zaferi kazanırlar...

Onların katliamlarına ölen şehittir ve zelil olmamıştır.

Tecavüze uğrayan bacılarımız iffetlidir ve onların makamı yücedir...

Zulme karşı savaşanlar ise hepsi Hz. Hamza (ra) gibi Allah’ın aslanlarıdır.

Ama sessiz kalıp susan ve Müslümanların izzetlerine dil uzatanlar Eseddir ve insanlıklarından nasibini alamamış gafillerdir.

Son sözüm bizden gibi gözüküp hiçbir şey yokmuş gibi davrananlara...



Sizlerin timsah gözyaşları ve formalite açıklamalarınızla ümmetin derdini değil kamuoyunun gündemini oluşturmuş olacaksınız. Derdiniz kadın ve mazlum olsaydı her anınızı buna ayırır ve en azından böyle bir vahşeti işleyen zihniyete karşı ilk dakikalarda tepkinizi gösterirdiniz.

La Galibe illallah...

Dua ve selam ile