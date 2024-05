Başkan Büyükkılıç, haftaya istişare ve değerlendirme toplantısı ile başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve S. Bayar Özsoy, Melikgazi, Kocasinan ve Talas Belediye Başkanları ile Büyükşehir Belediyesi’nde bir araya gelerek, kentteki projelerle ilgili istişare ve değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nde bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıda, kent merkezi ve ilçelerde yapılan, yapımı devam eden ve programa alınan yatırım ve hizmetlere yönelik istişare ve değerlendirme yapıldı. El ele, omuz omuza uyum kültürü ve ortak akıl ile Kayserililere hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Çalışmalarımıza ara vermeden ortak akıl ve uyum kültürü ile devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde hizmetin bir an evvel bizi seven, bize güvenen hemşerilerimize ulaşması, onların konforuna ulaşmasını sağlama konusunda gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Yeni haftaya istişare ve değerlendirme toplantısı ile başlayan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve tüm ilçeler ile birlikte yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşmaya devam edeceklerinin altını çizdi.