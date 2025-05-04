Yetkisiz çakar kullanan sürücüye 276 bin lira cezai işlem uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocasinan ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde; ‘Uygunsuz şekilde ışıklı ve sesli çakar sistemi’ kullanan bir araç polis ekiplerince durduruldu. Araç sürücüsü ve sahibine, Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden toplam 276 bin 344 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan, sürücünün ehliyetine 30 gün süre ile el konuldu ve araç 30 gün süre ile trafikten men edildi.