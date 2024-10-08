Yol kontrolü yapılan kamyonda 640 paket kaçak sigara bulundu

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan kamyonda yapılan aramalarda 640 paket kaçak sigara bulundu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Çay ve Tütün Tespit Köpeği ve Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi’nde yapılan yol kontrol devriyesi sırasında V.İ. idaresindeki kamyon kimlik sorgusu için durduruldu. Durdurulan kamyonda çay ve tütün tespit köpeği ile yapılan kontrolde 64 karton (640 paket) muhtelif markalarda bandrolsüz kaçak sigara bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, V.İ. de işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.