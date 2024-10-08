  • Haberler
  • Asayiş
  • Farklı suçlardan aranması bulunan suç makinesi yakalandı

Farklı suçlardan aranması bulunan suç makinesi yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda farklı suçlardan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan şahıs yakalandı.

Farklı suçlardan aranması bulunan suç makinesi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda farklı suçlardan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Kısım Amirliği (JASAT) ve Talas İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında; Kayseri İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 13 yıl 19 ay ve Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası tarafından silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan 6 yıl 8 ay olmak üzere toplam 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.G.E. isimli şahıs Talas İlçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şahıs, tutuklanarak Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Tarihçi Mustafa Cingil: 'Anadolu'nun ilk medresesi tuvaletin altından kurtarılmalıdır'
Tarihçi Mustafa Cingil: ‘Anadolu’nun ilk medresesi tuvaletin altından kurtarılmalıdır’
Erciyes Üniversitesi, ISIF'24 Uluslararası Buluş Fuarı'nda 6 Madalya Kazandı
Erciyes Üniversitesi, ISIF'24 Uluslararası Buluş Fuarı’nda 6 Madalya Kazandı
Annelerinin vadesiz hesabından faiz talep eden kardeşler, bankacıyı darp ettiler
Annelerinin vadesiz hesabından faiz talep eden kardeşler, bankacıyı darp ettiler
Erciyes Üniversitesi'ne 'Binalarda Enerji Verimliliği Başarı Belgesi' verildi
Erciyes Üniversitesi'ne 'Binalarda Enerji Verimliliği Başarı Belgesi' verildi
Türkiye'de bir ilk: KOAH cihazları Kayseri'de meslek lisesinde tamir ediliyor
Türkiye'de bir ilk: KOAH cihazları Kayseri'de meslek lisesinde tamir ediliyor
Tomarza Belediyesi, 7 buçuk liradan ekmek satmaya başladı
Tomarza Belediyesi, 7 buçuk liradan ekmek satmaya başladı