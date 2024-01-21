Yöresel Ürünler Fuarı ziyaretçilerini bekliyor

Trabzon, Ankara, Gaziantep, Kocaeli, Afyonkarahisar ve Gümüşhane’nin yöresel ürünlerinin buluştuğu Yöresel Ürünler Fuarı Tuna Life AVM’de devam ediyor. Fuar, 28 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek. Trabzon yöresinden peynirler, Antep’ten baharatlar, İzmit pişmaniyesi, Beypazarı kurusu ve Afyon lokumuna kadar birçok ürün stantlarda alıcılarını bekliyor.

Birçok yöreden ‘unutulmaya yüz tutmuş’ farklı tatları fuarda bir araya getirdiklerini vurgulayan Organizasyon Sahibi Gökhan Karabina, bütün Kayseri halkını fuara davet etti.

Antep yöresine ait ürünler hakkında bilgi veren İşletme Sahibi Mehmet Kaya, “Yöremize ait neredeyse bütün ürünleri Kayseri’ye getirmiş olduk; özel isot ve baharatlardan yapılma el yapımı çiğ köftemiz, birçok damak zevkine uygun içli köftelerimiz var, yöremize has yaprak sarmamız ve kuru dolma çeşitlerimiz Kayseri halkını standımızda bekliyor” dedi.

Ankara Beypazarı’ndan ürünler hakkında bilgi veren İşletme Sahibi Çelik Türkdoğan, “Sarmalardan dolmalara, baklavalardan Beypazarı kurusuna kadar birçok ürünümüzü Kayseri’de buluşturduk” dedi ve bütün Kayseri halkını standa davet etti.

Trabzon’dan çeşitli tereyağ ve peynir çeşitleri getirdiklerini belirten İşletme Sahibi İbrahim Dilli, “Telli peynirimiz tost yapımında, tavada yumurtada ve daha birçok lezzetin yanında ilave olarak kullanılabilir. Tostun içinde, kızgın tavada eridikçe daha da çok uzar. Yayık tereyağımız da yoğurttan yapılır, tuzsuzdur ve hem yemek içlerine ilave edilebilir hem de kahvaltılarda tüketilebilir. Manda yağı, keçi yağı, kolot ve tulum peynirlerimiz de standımızda alıcılarını bekliyor” diye konuştu ve Trabzon yöresine ait birçok ürünün Kayseri’de bir araya geldiğini ifade ederek bütün Kayseri halkını standa davet etti.