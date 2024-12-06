Yozgat'ı sis kapladı

Yozgat'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kenti yoğun bir sis kapladı. Sabah saatlerinde etkisini artıran sis, yollarda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Yozgat'ı sis kapladı
Kayseri GündemEditör

Yozgat’ta hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kenti yoğun bir sis kapladı. Sabah saatlerinde etkisini artıran sis, yollarda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis, sürücüler için zorlu anlar yaşattı. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yer yer etkisini artıran sis, kentin çeşitli noktalarında güzel manzaralar sundu.

İHA
Kayseri Gündem

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