Yozgat'ta 800 kınalı keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Yozgat Şube Müdürlüğüne bağlı Çalatlı Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim Tesisinde yetiştirilen 800 keklik doğaya bırakıldı.

Nohutlu Tepesi’nde düzenlenen etkinlikte, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Necdet Özcan ve DKMP Şube Müdürü Cihan Eğilmez tarafından 800 keklik doğaya salındı.

Keklik Üretim İstasyonunda, 2007 yılından itibaren toplam 208 bin keklik üretilerek bu zamana kadar 35 ilde dağıtımı yapıldı. Yozgat genelinde ise bugüne kadar 30 bin keklik doğaya salındı.

Etkinlik sonrası konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yozgat’ın tarım kenti olduğunu söyleyerek, “Özellikle hububatta zararlılarla mücadeledeki en önemli konulardan bir tanesi doğal dengeyi korumaktır. Doğal dengeyi ayakta tutmak ve süne, kımıl gibi benzeri zararlılarla tabi denge içerisinde mücadele etmek bunların bir ayağı. Bugün keklik popülasyonunun artması ve tarımdaki zararlılarla mücadelede yol almak üzere milli parklarımızın koordinesinde Aydıncık, Çekerek, Boğazlıyan ve Yozgat merkezde nohutlu mevkiinde keklik salımını gerçekleştirdik. Bugün yaklaşık 800 kekliğimizi doğaya saldık. İnşallah hep beraber hem doğamıza hem de coğrafyamıza sahip çıkacağız” dedi.