Yozgat'ta öğrenciler bilime doyacak

Yozgat’ta çocukları bilim ve teknoloji ile buluşturmayı amaçlayan “Bozkırda Bilim Var 2” Bilim Şenliği başladı.

Yozgat Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Bozkırda Bilim Var 2” şenliğinin açılışı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak bilim şenliğinin öğrencilerin düşünme becerilerinin geliştirip öğrenme alışkanlıklarını pekiştireceğini söyledi.

Bilim şenliklerinin öğretmen ve öğrencilere her daim ilham verdiğini de aktaran Altınkaynak, “Hazırlanan bilim şenlikleri programları sayesinde, bilimsel çalışmaları toplumun her kesimine yayma ve bilimi sevdirmek gibi önemli bir misyona hizmet ediyoruz. Bugün burada yapılan çalışmaların, yarının büyük buluşlarına temel teşkil edeceğinden hiç şüphemiz yoktur” dedi. Bilim şenliğinin 3 gün boyunca devam edeceğini de belirten Altınkaynak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve protokol üyeleri kurulan stantları gezerek bilgi aldı. Programda gerçekleştirilen çeşitli bilimsel gösteriler ise öğrenciler tarafından ilgi ile izlendi.