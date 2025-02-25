YRP’li Ekinci’den Ramazan pide fiyatlarına tepki: “Büyükşehir, Kent Ekmek üzerinden satış yapmalı”

YRP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci, Ramazan Ayı için pide fiyatlarını belirlenmesiyle tarifeyi eleştirdi. Ekinci, “Asgari ücretin 22 bin lira en düşük emekli maaşının 14 bin lira olduğu şu dönemlerde insanlarımızın ramazanlarını rahat bir şekilde geçirmesini hayatlarını kolaylaştırmak adına önlemler alınması gerekirken fiyatların bu noktada olması tamamiyle yanlış ekonomik yönetimin sebebidir” ifadelerini kullandı.

‘KENT EKMEK BÜFESİNDE RAMAZAN PİDESİ SATILMALI’

Ekinci, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kent Ekmek’in Ramazan pidesi satışı yapması gerektiğini vurgulayarak, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kent Ekmek fabrikası niçin halkımıza Ramazan boyunca pide satışı yapmıyor? Eğer ki Kent Fırını uygun değilse bunun için uygun makinalar temin edilemez mi? Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın Kent ekmek büfelerinde uzun kuyruklar oluşturduğu günler çokta geride kalmadı. Madem ramazan paylaşmak, öyleyse Büyükşehir Belediyesi olarak Kent ekmek büfelerinde pide satışı yapılması maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımız için önemli bir konu. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardım alan vatandaşlara Ramazan ayında iaşe bedelleri olarak 500 lira alışveriş çeki verilmesi de ve miktarın çok düşük olduğunu vatandaşlarımızın gerçekten zor durumda olduğunu hatırlatır bu miktarın artırılmasını istiyoruz” dedi.