YRP’li Önder Narin’den Kayseri protokolüne teşekkür

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, İstanbul’da meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlara geçmiş oldun dileklerini iletti. Terör olaylarının son bulmasını, barış ve kardeşlik içerisinde yaşanmasını temenni eden Narin, “İnşallah bu terör olayları ülkemizde artık son bulur ve barış ve kardeşlik içerisinde yaşamaya devam ederiz. Bu ülke hepimize yeter geniş bir coğrafyada yaşıyoruz. Kardeşçe yaşamak varken neden bu terör örgütleri bu şekilde davranıyorlar, bunu irdeleyip terör örgütlerini kökünden kazıma yolunda tedbirleri alıp, terörsüz bir hayat vatandaşlarımıza hediye ederiz” dedi.

Mülteciler konusunda denetimlerin daha sıkı olması gerektiğini belirten Narin, “Burada dikkat etmemiz gereken Suriye olsun başka yer olsun mülteci konusunda bizler devletimiz olarak iyi bir denetleme mekanizması oluşturup kimin nerede ne yaptığını iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Çünkü tehlikede olan, acıyı çeken bizin vatandaşlarımız ve ağlayan bizim analarımız. Bu bebek katillerine artık bir ‘dur’ denmesi gerekiyor. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak bütün terör örgütlerinin karşısında dimdik ayakta duracağımızı belirtiyoruz ve hepsine lanet olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ’YE YAKIŞIR BİR PROTOKOL OLDUKLARINI GÖSTERDİLER’

6 Kasım günü gerçekleştirdikleri 2’nci Olağan Büyük kongre sonrasında yaşanan trafik kazasında Kayseri protokolünün her zaman yanlarında olduğunu söylen Narin, “84 bin insanla Türkiye siyasi tarihinin en büyük kongresini gerçekleştirdik. KayseRadar da an be an bizim yanımızda olarak, canlı yayın yaparak Kayseri’ye bu heyecanı yaşattı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dönüş yolunda yaşadığımız trafik kazasında bizim yanımızda bulunan Kayseri protokolü, özellikle Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, İl Sağlık Müdürümüz, her siyasi partimizin il başkanları ve sivil toplum kuruluş örgütleri olarak Kayseri’nin bütün protokolü, Kayseri’ye yakışır bir şekilde protokol olduğunu bu kazada göstermişlerdir. Şahsım, partim ve Genel Başkanım adına da Kayseri huzurunda Kayseri protokolümüze teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.