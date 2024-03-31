Yüksekten düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
Kayseri'nin Melikgazi İlçesine bağlı Gülük Mahallesinde oturdukları apartmanın ikinci katında pencereden düşen 1 yaşındaki çocuk ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kayseri’de Melikgazi İlçesi Gülük Mahallesinde öğle saatlerinde bir apartmanın ikinci katındaki penceresinden düşen 1 yaşındaki çocuk yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 1 yaşındaki çocuk ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.