Yüksekten düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Kayseri'nin Melikgazi İlçesine bağlı Gülük Mahallesinde oturdukları apartmanın ikinci katında pencereden düşen 1 yaşındaki çocuk ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldı. 

Yüksekten düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Kayseri’de Melikgazi İlçesi Gülük Mahallesinde öğle saatlerinde bir apartmanın ikinci katındaki penceresinden  düşen 1 yaşındaki çocuk yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 1 yaşındaki çocuk ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Haber Merkezi

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