Yuz binlerce Filistinli Kuzey Gazze'ye dönüş yolunda

Sabah saatlerinde, İsrail'in yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) Filistinlilerin Netzarim Koridoru'ndan geçişine izin vereceği duyurusunun ardından, binlerce Filistinli, yanlarına alabildikleri eşyalarla Reşid Caddesi'nden kuzeye doğru yürümeye başladı. Ayrıca, Salahaddin Caddesi üzerinden kuzeye dönüşler ise yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başladı. Bu yol üzerinden yapılan dönüşlerin ise sadece araçlarla gerçekleştirilmesi planlanıyor ve araç geçiş noktaları bir ABD'li özel güvenlik şirketi tarafından denetlenecek.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyindeki yapıların yüzde 80-90'ı yıkılmış olsa da, 15 ay boyunca defalarca yerinden edilen Filistinliler, topraklarına geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hamas'tan Tebrik Mesajı

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Gazze halkını "kutlu, mübarek geri dönüşlerinden dolayı" tebrik etti. Yazılı açıklamasında Rişk, "Bu büyük bir gün. Göçe zorlananların kuzeye geri dönüş manzarası, İsrail işgalinin Filistin halkını yerinden etme konusundaki tüm hayallerini ve yanılgısını paramparça ediyor." dedi.

İsrailli Esir Krizi

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda Arbel Yehud isimli İsrailli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu. Hamas'ın İsrailli dört esiri teslim etmesine rağmen, İsrail, Arbel Yehud'un serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek, Gazze sakinlerinin güneyden kuzeye geçişine izin vermemişti. Bu durum, Gazze'nin kuzeyine geçiş için bekleyen Filistinlilerin insan seli gibi görüntülerine yansımıştı.

Katar'dan Çözüm

Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında yaşanan esir takası krizinin çözüldüğünü duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki taraf arasında mutabakata varıldığını açıkladı. İsrail Başbakanlık Ofisi de perşembe günü Yehud, Agam Berger ve bir İsrailli esirin daha serbest bırakılacağını, cumartesi günü ise üç İsrailli esirin daha serbest kalacağını duyurdu. Bu mutabakatın bir parçası olarak, Gazze Şeridi sakinlerinin güneyden kuzeye geçişine izin verileceği belirtildi.