Yurder Şahin: 'Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda projeler için çalıştık'

İYİ parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yurder Şahin, projelerini anlatmak için basın toplantısı düzenledi. Şahin konuşmasında, “Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda projeler için çalıştık” dedi.

Düzenlenen toplantıya İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç, parti üyeleri ve basın mensupları katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Bizim adaylarımız kazandığında bir kesimin değil, sadece bir bölümün belediye başkanı değil tüm Kayseri’nin, tüm kırsalın, tüm şehir merkezinde yaşayanların belediye başkanı olacak. Hiç kimseyi ayırmadan, kimseyi ötekileştirmeden hizmet edecek ve bunun sözünü vererek çıktılar. Ben hepsine başarılar diliyorum. Yurder Şahin başkanımız yıldır bu memlekette esnaf. Hepiniz tanıyorsunuz, daha sokakta arkasından bir tane kötü konuşan birine rastlanmadı. İnşallah belediye başkanlığı da öyle geçecektir diyorum ve kendisine başarılar diliyorum” dedi.

İYİ Parti Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yurder Şahin, yaptığı proje sunumunda, “Yaklaşık 2 aydır sahalardayız. Adaylığımız açıklandığından bugüne 2 aya yakın bir süre geçti. Karış karış sahalarda gezdik, mahallelerimizi dolaştık. Vatandaşlarımızın derdini dinledik. Vatandaşlarımızın talebini dinledik. Biz kendimizi anlattık ve onların talepleri doğrultusunda günlerce çalıştık. Projelerimizi oluşturduk. Biz Kayseri halkıyla, Kocasinan halkıyla beraberiz. Kocasinan halkının hizmet talepleri nelerdir bunları tespit ettik ve bu projelerle bugün karşınızdayız. Sil baştan dedik. Aslında dönüşecek bir kent göremedik. Kocasinan’ın kocaman bir köy olduğunu fark ettik. Onun için sil baştan diyoruz. Biz yamaklı bohça gibi tadil edilmiş şehirler, mahalleler istemiyoruz. Biz yeniden kuracağımız bir Boztepe, Yeşil Mahalle, Sancaktepe, Yavuzlar, Oruçreis, Yenidoğan gibi mahallelerimizi yeniden yapılandıracağız” ifadelerini kullandı.

“Bedava yaşıyoruz”

Yurder Şahin sunumunun devamında, “Eko köyler projemiz var. Burası ekolojik ve ekonomik köy. Bu projemiz beni çok heyecanlandıran bir proje ve bu köyler rüzgâr gülleri ve güneş panelleriyle elektriğini kendi üreten, köylerimiz. Elektrik bedava olacak, su bedava ve çatılardan aldığımız yağmur sularını tekrar kullanarak sulama suyunu bedavaya getireceğiz. İçme sularını da 5 tona kadar büyükşehir belediye başkan adayımız bedava veriyor. Bahçemizde yetiştirdiğimiz mahsul bedava ve soframızda kullanabileceğiz. 300 metrekare arsası 100 metrekare yaşam alanıyla konforlu köyler oluşturacağız. Şehrimizin dışında insanlarımıza konforlu, depremden uzak, nefes alabilecekleri yaşam alanları kurmak amacıyla geliştirdiğimiz bir proje” dedi.

Şahin, seçilmesi durumunda hayata geçireceği Kaşı-yaka, Beka Meselesi, Hayatınızın En Güzel Tatili, 2 Kat Daha Güçlü, Bu İşte varım ve Yaşamak Lazım projeleri hakkında da sunum eşliğinde bilgiler verdi.