'Toprak aşka Geldi' seramik sergisi açıldı

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Seramik Bölümü Akademisyeni olan Rasim Baghırlı tarafından yapılan 16 seramik eser; Kayseri Atatürk Evi’nde sergilenmeye başlandı.

Atatürk Evi Sergi Salonu’nda açılışı yapılan ’Toprak Aşka Geldi’ konulu seramik sergisinde Rasim Baghırlı tarafından yapılan, Türk temalarının işlendiği ve tamamının seramikten oluştuğu eserler görücüye çıktı. Sergi hakkında bilgiler veren Baghırlı; "Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü’ne destekleri için çok teşekkür ederim. Sergimizde 16 adet seramik eser yer almaktadır. Bu eserler arasında çeşitli motifler işlenmiştir. Bazılarında Çatalhöyük Boğa Teması ön plana çıkarken, diğerlerinde Türk kültürüne ait motifler gözükmektedir. Çalışmaların tamamı seramik eserlerden oluşmuştur" dedi.

Serginin 9 Ağustos’a kadar açık kalacağını belirten ve vatandaşları eserleri görmek için sergiye davet eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun; "Bugün anlamlı bir sergi için Atatürk Evi Sergi Salonu’nda bir araya gelmiş bulunmaktayız. Rasim Barlı hocamızın yapmış olduğu 16 eserden oluşan seramik eserleri burada sergilemeye başladık. 9 Ağustos’a kadar burada sergisini gerçekleştireceğiz. Hocamız burada gerçekten çok özveriyle güzel eserler ortaya çıkarmış. Özellikle Anadolu medeniyetlerinden ilham alarak yaptığı eserler ve Türk tarihinden çeşitli aşamasından örnekler alarak oluşturduğu eserler mevcut. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, vatandaşlarımızı da sergiyi görmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.