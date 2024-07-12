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  • 16 ilçeye doğal gaz ulaştırma hedefine yönelik çalışmalar sürüyor

16 ilçeye doğal gaz ulaştırma hedefine yönelik çalışmalar sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Dağıtım Başkan Yardımcısı Ertan Yıldız ve beraberindekileri makamında konuk etti.

16 ilçeye doğal gaz ulaştırma hedefine yönelik çalışmalar sürüyor
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Dağıtım Başkan Yardımcısı Ertan Yıldız ve beraberindekileri makamında konuk etti.

Kent genelinde yerel yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, doğal gaz konforuna kavuşmayan ilçe bırakmamak için gösterdiği büyük gayretler sonucunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, Başkan Büyükkılıç da SOCAR Türkiye yetkilileri ile görüşme ve istişarelerine devam ediyor. Bu çerçevede, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Dağıtım Başkan Yardımcısı Ertan Yıldız, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Kayseri Operasyonları Başkan Yardımcısı Sinan Temür ve SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Yönetim Ofisi Müdürü Emin Zeynallı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, misafirlerini makamında konuk ederken, ziyarette Kayseri’nin 16 ilçesine doğal gaz ulaştırma hedefine ulaşmak için Büyükşehir Belediyesi, SOCAR Türkiye ve Kayserigaz’ın dayanışması ve iş birliği ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükkılıç, “SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Dağıtım Başkan Yardımcısı Ertan Yıldız, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Kayseri Operasyonları Başkan Yardımcısı Sinan Temür ve SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Yönetim Ofisi Müdürü Emin Zeynallı belediyemizi ziyaret etti. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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