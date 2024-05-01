3 ayrı hırsızlık gerçekleştirdi, saklandığı yerde yakalandı

Kayseri'de 3 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs, polis ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.

3 ayrı hırsızlık gerçekleştirdi, saklandığı yerde yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de 3 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs, polis ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı.

Kentte meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarını A.K.’nin (30) gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi ve şüpheliyi saklandığı yerde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede şahsın 3 farklı aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Kayseri Gündem

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