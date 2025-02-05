SP İl Başkanı Altun: '6 Şubat tarihini içimizde bir yara olarak taşıyoruz'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Altun, mesajında “Bugün, millet olarak yaşadığımız derin acının yıl dönümünü anarken, 6 Şubat tarihini içimizde bir yara olarak taşıyoruz. İki yıl önce, yüreğimizi sarsan o büyük felaket, hayatlarından değerli parçalar koparılan pek çok ailenin yaşadığı kayıplarla dolu bir hikâye yazdı. Bu acı, sadece o gün değil, süreklilik arz eden belleklerimizde yer alacak. Yaşanan bu acı olay, bizlere toplum olarak ne denli güçlü ve dayanışma içinde olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. El birliğiyle yaralarımızı sarmak, hayatta kalanların ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapma sorumluluğumuz var. Depremzedelerin yanında olmak, yalnızca bir destek değil, aynı zamanda insan olmanın en gerçek hali olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.



‘GÜVENLİ GELECEK İÇİN ADIM ATIYORUZ ‘

Gelecekte benzer acıların yaşanmaması için, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla gereken tedbirler ve kentsel dönüşüm projeleri üzerinde durulması gerektiğini belirten Başkan Altun şöyle konuştu: “Bilim insanlarının verileri ışığında, sağlam yapılar inşa etmek, evlerimizi güvence altına almak, tüm yurttaşların ortak hedefi olmalıdır. Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı olarak, bu zor günlerin üstesinden birlikte gelmeye kararlı olduğumuzu belirtmek isterim. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır ve metanet temenni ediyoruz. Birlikte bu acıların tekrarlanmaması için el birliğiyle, kararlılıkla ilerlemeli ve umudu inşa etmeliyiz. Unutulmamalıdır ki, her acı, geçmişte yaşananlardan daha güçlü bir geleceği inşa etmemiz için bir hatırlatmadır.”