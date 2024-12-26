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7.5 milyon yıllık fosiller ayaklandırılıp sergilenecek

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan bölgesinde yapılan kazı çalışmaları, 7,5 milyon yıllık tarihi aydınlatıyor. Bu çalışmalar sonucunda bölgede yaşamış canlılara ait fosillerin birleştirilmesiyle oluşturulan iskeletler, Anadolu Harikalar Diyarı Kayseri Bilim Merkezi'nde sergilenmeye hazırlanıyor.

7.5 milyon yıllık fosiller ayaklandırılıp sergilenecek

Bilim ve Tarih Bir Arada

Kayseri'de yapılan fosil çalışmaları sırasında çok sayıda fosil gün yüzüne çıkarıldı. Fosillerin birleştirilmesiyle oluşturulan replika iskeletler, uzman antropologlar tarafından hazırlandı ve sergilenmek üzere ayaklandırıldı. Sergi, ziyaretçilere hem tarih anlatacak hem de gösterecek.

Heyecan Verici Fosiller

Uzman Antropolog Oğuzhan Köylüoğlu, “2024 yılında fosil çalışmalarımız oldukça verimli geçti. 100’ü aşkın fosil eser bulduk ve bunlar arasında daha önce hiç görmediğimiz bir domuz kafatasına rastladık” dedi. Köylüoğlu, fosil çalışmalarını 2018’den bu yana sürdürdüklerini ve Kayseri Bilim Merkezi’nde sergilediklerini belirtti.

Sergi Hazırlıkları Tamamlandı

Sergide, fil, antilop, 3 toynaklı at ve yavru ceylan gibi ilginç fosil kalıntıları yer alacak. Bu fosillerin yaşadıkları dönemdeki bilgileri panolar ile ziyaretçilere aktarılacak. Köylüoğlu, “Anadolu’nun en büyük fosil faunalarından biri Kayseri’de ve bu fosilleri tarih açısından da ayağa kaldırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Detaylı Bilgiler ve Panolar

Sergi, ziyaretçilere sadece fosil kalıntılarını göstermekle kalmayacak, aynı zamanda o dönemin dünyası hakkında detaylı bilgiler de sunacak. Panolar aracılığıyla, sergilenen fosillerin yaşam şartları ve diyetleri hakkında bilgi verilecek.

Kayseri Bilim Merkezi, bu heyecan verici fosil sergisi ile ziyaretçilerini büyüleyici bir tarih yolculuğuna çıkarmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi

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