Avrupa Oyunlarında mücadele eden Kayserili sporcular madalyayla döndü

 Avrupa Oyunları'nda muaythai branşında mücadele eden Kayserili sporculardan Gülistan Turan şampiyon olurken, Sercan Koç gümüş, Ezgi Keleş ise bronz madalya kazandı.

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  • 30.06.2023 21:20
  • Güncelleme: 30.06.2023 21:20
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Avrupa Oyunlarında mücadele eden Kayserili sporcular madalyayla döndü

 Avrupa Oyunları’nda muaythai branşında mücadele eden Kayserili sporculardan Gülistan Turan şampiyon olurken, Sercan Koç gümüş, Ezgi Keleş ise bronz madalya kazandı.

Muaythai branşında Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden ve madalyayla dönen Kayserili sporcular daha sonra Avrupa Oyunları’nda mücadele etti. Polonya'da yapılan müsabakalar sonucunda Gülistan Turan şampiyon olarak altın madalya kazanırken Sercan Koç ikinci olarak gümüş ve Ezgi Keleş de üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

1ha

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