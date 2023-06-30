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2 kişi uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı
Kayseri'de motorize polis ekipleri, uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları şüphesiyle 2 kişiyi sokak ortasında gözaltına aldı. Üst aramasında şahıslardan birisinin üzerinden bir miktar uyuşturucu bulundu.
- 30.06.2023 21:19
- Güncelleme: 30.06.2023 21:19
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Kayseri'de motorize polis ekipleri, uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları şüphesiyle 2 kişiyi sokak ortasında gözaltına aldı. Üst aramasında şahıslardan birisinin üzerinden bir miktar uyuşturucu bulundu.
Motorize polis ekipleri uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları şüphesiyle 2 kişiyi sokak ortasında ters kelepçe ile gözaltına aldı. Şüpheliler üst aramasından geçirildi. Birisinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Gözaltına alınan 2 kişi hakkında 'uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak' suçundan işlem başlatıldı.
1ha
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